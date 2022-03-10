Людиново, Калужская область, 10 марта, 2022, 09:32 — ИА Регнум. В Людиновском районном Доме культуры 10 марта в рамках реализации национального проекта «Культура» состоится открытие виртуального концертного зала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Фото министерства культуры Калужской области Виртуальный концертный зал

В день открытия будет организована трансляция концерта из столичного концертного зала им. П. И. Чайковского в исполнении Российского национального молодёжного симфонического оркестра. Солист — Денис Мацуев. Дирижёр — Валентин Урюпин. Зал в Людинове рассчитан на 80 мест. Он оснащен современным мультимедийным оборудованием, акустической системой и большим высокоточным экраном. На его площадке жители Людиновского района смогут слушать концерты известных российских коллективов и солистов как в режиме онлайн, так и в записи.

Посетители виртуального концертного зала смогут посмотреть записи из лучших филармонических залов страны: Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича, Пермской областной филармонии, Свердловской государственной академической филармонии, в концертном зале им. П. И. Чайковского в Москве.

«Всероссийский виртуальный концертный зал — масштабный проект, благодаря которому жители небольших городов получают возможность приобщиться к лучшим образцам академического музыкального искусства», — отметили в ведомстве.