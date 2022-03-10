Пекин, 10 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Представитель Китая заявил, что Соединенные Штаты критикуют позицию Китая по Украине, чтобы «найти место для заговора с целью одновременного подавления Китая и России», сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь сделал соответствующие замечания в ответ на два материала в New York Times о так называемом предварительном знании Китаем о военной операции России на Украине.

«США распространяют дезинформацию о Китае по украинскому вопросу, пытаясь переложить вину, разжечь конфронтацию и извлечь выгоду из этого вопроса. Эта практика отвратительна и вредоносна», — сказал Чжао.

Все тонкости того, как украинский вопрос превратился в то, чем он является сегодня, очень ясны. Действия НАТО, возглавляемого США, довели напряженность в отношениях между Россией и Украиной до критической точки, сказал Чжао.

«Чем больше они ломают голову над тем, чтобы дискредитировать Китай ложью, и раздувают шумиху, тем больше они демонстрируют международному сообществу свой дефицит доверия», — сказал он.

Игнорируя собственную ответственность, Соединенные Штаты критикуют позицию Китая по Украине, чтобы найти место для заговоров и одновременного подавления Китая и России с целью сохранения своей гегемонии, сказал он.