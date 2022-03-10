Китай обвинил США в намерении поссорить его с Россией с помощью Украины
Пекин, 10 марта, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Представитель Китая заявил, что Соединенные Штаты критикуют позицию Китая по Украине, чтобы «найти место для заговора с целью одновременного подавления Китая и России», сообщает 9 марта агентство Синьхуа.
Представитель министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь сделал соответствующие замечания в ответ на два материала в New York Times о так называемом предварительном знании Китаем о военной операции России на Украине.
Все тонкости того, как украинский вопрос превратился в то, чем он является сегодня, очень ясны. Действия НАТО, возглавляемого США, довели напряженность в отношениях между Россией и Украиной до критической точки, сказал Чжао.
Игнорируя собственную ответственность, Соединенные Штаты критикуют позицию Китая по Украине, чтобы найти место для заговоров и одновременного подавления Китая и России с целью сохранения своей гегемонии, сказал он.