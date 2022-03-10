Астрахань, 10 марта, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В арбитраж Астраханской области от отделения Центробанка России поступил иск, адресованный лишённому лицензии в феврале 2022 года АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ). Вероятнее всего, речь идёт о принудительной ликвидации расчётного банка системы WebMoney. Исковое заявление суд пока не принял к производству и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Само заявление размещено в разделе гражданских дел, что косвенно подтверждает принудительную ликвидацию. Иск от отделения по Астраханской области Южного главного управления ЦБ РФ подан 9 марта 2022 года. Деталей спора пока не раскрывалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 февраля 2022 года у банка отозвали лицензию. На тот момент он был на 164-м месте по размеру активов.

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В начале марта 2022 года регулятор также обратился с иском к работавшей с WebMoney небанковской кредитной организации «Единая расчётная палата». Она предоставляла услуги по идентификации клиентов для платёжной системы. В феврале 2022 года ЕРП лишилась лицензии. Заявление судом также ещё не принято.