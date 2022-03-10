Сеул, , 07:44 — REGNUM Действующий президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поздравил по телефону Юн Сок Ёля с победой на президентских выборах в стране. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского президента.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в ходе диалога обсуждался и вопрос передачи полномочий новому президенту Республики Корея. Предполагается, что в ближайшее время состоится их личная встреча.

По данным пресс-службы, Юн Сок Ёль официально вступит в должность президента Южной Кореи 10 мая. В настоящее время победитель на выборах формирует комиссию по приему президентских полномочий. Эта комиссия будет разрабатывать программу работы нового правительства на ближайшие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта в Южной Корее состоялись президентские выборы, в которых приняли участие 77,1% избирателей. Кандидат от оппозиционной партии Юн Сок Ёль набрал 48,56% голосов, обойдя конкурента от правящей Демократической партии чуть менее чем на один процент голосов.