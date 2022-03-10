Пермь, , 07:43 — REGNUM Организация «Арсенал-Регион», осуществлявшее охрану Пермского государственного национального исследовательского университета, оштрафовано за нарушения при хранении оружия. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Штраф Uriston.com

Ранее управление Росгвардии вынесло постановление о штрафе в размере 300 тыс. рублей. Охранное предприятие его оспорило. Арбитражный суд Пермского края посчитал, что состав правонарушения по ряду эпизодов не доказан, но проверка была законной и нарушения имели место. Размер штрафа был снижен до 150 тыс. рублей.

Напомним, охранное предприятие оказывало услуги пермскому вузу, где 20 сентября вооруженный студент совершил нападение на людей. Погибли от пуль шесть человек. Еще десятки получили травмы и ранения.