Благовещенск, , 07:46 — REGNUM В Амурской области синоптики констатировали температурную аномалию. Установившаяся в регионе погода больше характерна для апреля, чем для марта, сообщили в Гидрометеоцентре региона.

Оттепель

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«Превышение показателей среднесуточной температуры над климатической нормой составляет 8−11 градусов, максимально высоко (на 12−14 градусов) они находятся в Сковородинском районе», — подчеркнули синоптики.

В Благовещенске 9 марта стало самым тёплым днём за всю историю наблюдений. Температура воздуха в городе достигла +8,8 градусов. Ночью было также рекордно тепло.

Как сообщало ИА REGNUM, в Зее, Тынде, Тындинском муниципальном округе, Сковородинском, Магдагачинском и Зейском районах Амурской области с 7 марта введён особый противопожарный режим. Эту меру предприняли из-за схода снега и установления сухой погоды.