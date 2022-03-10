Тюмень, , 07:36 — REGNUM В Тюменской области в 2021 году вдвое выросло число пациенток, прошедших профилактическое маммографическое обследование. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Маммография Информационный центр правительства Тюменской области

В 2021 году 125 тысяч тюменок прошли профилактическое обследование на предмет злокачественных новообразований. Патологии при этом выявили у 331 пациентки. В 2020 году обследовались почти вдвое меньше — 66 тысяч жительниц региона, тогда злокачественный процесс обнаружили у 228 из них.

По словам врачей, наиболее подвержены риску развития рака молочной железы женщины старше 40 лет. Им рекомендуется один раз в два года проходить маммографическое обследование. Процент достоверности цифровой маммографии в диагностике рака составляет до 97%.

При выявлении злокачественного новообразования на ранней стадии вероятность полного излечения повышается до 95%, напоминают тюменские врачи.