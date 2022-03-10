Пермь, , 07:30 — REGNUM В Пермском крае установилась аномально холодная погода. Согласно метеопрогнозу, ночью 10 марта столбик термометра может опуститься на 42 °C ниже ноля.

Морозы 23.mchs.gov.ru

Сильные морозы затронут северо-восток Прикамья. Здесь ожидается максимальное похолодание.

Как сообщает Пермский гидрометцентр, с 20:00 по местному времени (18:00 мск) 9 марта до 20:00 следующего дня (10 марта) объявляются неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности для предприятий городов Березники, Кизел и Губаха.

В период до 11 марта в регионе прогнозируют погоду со среднесуточной температурой воздуха на 7 °C ниже климатической нормы.