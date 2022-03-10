Чебоксары, 10 марта, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Чувашии житель Москвы признан виновным в убийстве брата, получив десять лет колонии. Экспертиза установила более 120 ножевых ранений у погибшего, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Фигурантом уголовного дела стал 66-летний житель Москвы. Преступление было совершено в мае 2021 года в частном доме в Чебоксарах, где проживал его 59-летний брат.

Следствие установило, что 16 — 17 мая 2021 года во время ссоры 66-летний мужчина нанёс своему брату не менее 124-х ножевых ранений, а также не менее семи ударов руками и ногами. На тот момент, как выяснили правоохранители, фигурант уголовного дела был пьян.

«От полученных повреждений потерпевший скончался, а злоумышленник скинул тело в подвал и покинул место происшествия», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в ходе следствия мужчина дал признательные показания.

Верховный суд Чувашии признал москвича виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), назначив десять лет колонии строгого режима. Решение суда не вступило в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах вынесен приговор по делу об убийстве и расчленении трупа, в рамках которого перед судом предстал знакомый убийцы. Он оштрафован за то, что помог преступники сокрыть следы преступления.

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