Горловка, ДНР, , 07:20 — REGNUM Минометный обстрел города Горловка в Донецкой Народной Республике совершили вооруженные формирования Украины, 10 марта сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Украинские боевики выпустили в направлении населенного пункта пять мин калибром 120 миллиметров. Огонь велся со стороны поселка Ленинское.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта вооруженные силы Украины обстреляли минами калибром 120 миллиметров поселок Пантелеймоновка в ДНР.

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