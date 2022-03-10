Чита, 10 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Забайкалье по результатам прокурорских проверок и координации деятельности правоохранительных органов в 2021 году привлечены к уголовной ответственности за взяточничество, коррупционные злоупотребления и хищения 77 чиновников. Выявлялись факты создания различных преференций родственникам и аффилированным лицам в условиях конфликта интересов, должностных злоупотреблений и хищений бюджетных денежных средств. Об этом свидетельствуют результаты прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции, обнародованные 10 марта прокуратурой Забайкалья.

(сс) sajinka2 Коррупция

Всего в прошлом году в Забайкалье прокуратурой выявлено 2284 нарушения антикоррупционного законодательства, для устранения которых внесено 429 представлений, опротестовано 428 незаконных правовых актов, в суды направлено 41 исковое заявление.

По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 635 лиц, к административной — 71, досрочно прекращены полномочия 17 должностных лиц, возбуждено 16 уголовных дел. Государственные и муниципальные служащие, лица, замещающие государственные и муниципальные должности, допускают случаи несоблюдения актикоррупционных стандартов.

По актам прокурорского реагирования досрочно прекращены полномочия 15 депутатов органов местного самоуправления, не представивший сведения о доходах, а также 2 глав муниципальных образований, допустивших конфликт интересов и нарушение запрета на представление интересов третьих лиц в органах государственной власти.

В суд направлено исковое заявление об обращении в доход государства недвижимости бывшего муниципального служащего стоимостью 7,5 млн рублей, приобретенного им на неподтвержденные доходы (находится на рассмотрении).

Как сообщало ИА REGNUM, к началу декабря 2021 года в Забайкалье было зарегистрировано более 170 коррупционных преступлений, почти 100 из которых связаны со взяточничеством. Установлено 100 коррупционеров, две трети из них должностные лица различного уровня.

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