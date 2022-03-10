Пермский край, 10 марта, 2022, 07:10 — ИА Регнум. В Пермском крае по подозрению в двойном убийстве задержан 28-летний житель Пермского муниципального района. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

PublicDomainPictures Нож

По данным ведомства, в деревне Осенцы после тушения пожара в частном доме обнаружены тела двух человек с признаками насильственной смерти. В рамках уголовного дела установлена причастность к преступлению 28-летнего мужчины.

Житель деревни Осенцы 5 марта в своем доме употреблял спиртные напитки вместе в компании знакомых. Во время ссоры произошла драка, мужчина вооружился ножом и нанес смертельные удары хозяину дома и другому собутыльнику. Скрывая следы преступления, пермяк поджёг дом и скрылся.

Злоумышленник заключен под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания.