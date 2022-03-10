Ульяновск, , 07:09 — REGNUM В Ульяновске офицеры следственного управления СКР после встречи со взрослыми беженцами навестили детей-сирот из Донбасса. Им подарили игрушки и вещи, сообщается на сайте следственного управления СКР по Ульяновской области.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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Сотрудники ведомства навестили детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народной республик. Отмечается, что эти дети длительное время «жили в страхе и ужасе под звуки сирен, взрывов».

«Страшно, что дети привыкли просыпаться и засыпать под звуки сирены и снарядов. Детство — это должно быть про счастливые улыбки, игры, беззаботность, любовь», — говорят офицеры управления.

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В ведомстве на собранные средства приобрели для детей игрушки, предметы творчества и вещи первой необходимости. А опекунам рассказали о возможности поступления в кадетские корпуса и пансионат воспитанниц СКР.

«Чувствуется тёплое, доброе, поистине душевное отношение всех, кто помогает нам. Сейчас это очень важно для нас», — приводится отклик граждан Донбасса.

Напомним, что ранее руководитель следственного управления СКР по Ульяновской области Сергей Михайлов «пообщался со взрослыми и детьми», эвакуированными из Донбасса, «выслушал их рассказы о происходящих событиях» и подчеркнул о готовности оказать необходимую помощь беженцам.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновскую область прибыли около 700 граждан ДНР и ЛНР, из них свыше 300 детей. Школьники 9 марта вернулись к учёбе: их распределили по 11 образовательным учреждениям, в том числе в лицеях.

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