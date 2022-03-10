Благовещенск, , 07:12 — REGNUM В Амурской области статус нетрудоустроенных имеют 5,4 тыс. человек. Теперь они могут найти работу, не вставая на учёт в службу занятости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 марта в пресс-службе правительства региона.

Не все предприятия смогли приехать на ярмарку, но смогли прислать свои вакансии Андрей Репин © ИА REGNUM

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Новые правила в службе занятости населения введены в 2022 году. Работодателей, у которых более 25 сотрудников, обязали подавать в официальный орган информацию о вакансиях. Информацию о свободных рабочих местах теперь размещают на единой интернет-платформе trudvsem.ru.

«Это значит, что для того, чтобы найти работу, теперь не обязательно обращаться в органы занятости населения», — констатировали в правительстве Приамурья.

На официальном федеральном ресурсе размещены более 5,5 тыс. вакансий для жителей Амурской области, в базе представлены 128 работодателей.

«На единой цифровой платформе ведется мониторинг ситуации на рынке труда: работодатели обязаны заносить информацию о предстоящем процессе сокращения кадров или ликвидации предприятия, также вносится информация о дистанционной, неполной занятости работников. Это позволит оперативно реагировать на изменения на рынке труда, организовать работу с сотрудниками, находящимися под риском увольнения, оказать поддержку бизнесу», — подчеркнул губернатор региона Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, за ситуацией в экономике Приамурья будет следить специальный антикризисный штаб. Его заседания будут проходить еженедельно.