Пекин, , 07:07 — REGNUM Народно-освободительная армия Китая (НОАК) играет активную роль в глобальной борьбе с COVID-19, полностью поддерживая сдерживание эпидемии внутри страны, заявил военный представитель НОАК, передает 10 марта агентство Синьхуа.

НОАК

Китайские военные предоставили помощь в вакцинации против COVID-19 для военнослужащих более чем 30 стран мира, включая Пакистан, Камбоджу, Монголию и Экваториальную Гвинею, сказал представитель делегации Народно-освободительной армии и Вооруженных сил Народной полиции У Цянь во время на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва.

По его словам, НОАК сотрудничает с военными более чем 50 стран в борьбе с этой болезнью, предлагая медикаменты, направляя группы экспертов и проводя виртуальные встречи для обмена опытом в области антивирусной защиты.

Китайские военные будут укреплять сотрудничество с иностранными оборонными ведомствами и военными в эти трудные времена и способствовать созданию глобального сообщества здравоохранения для всех, сказал У.