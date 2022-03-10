Вашингтон, 10 марта, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Готовность к совместному реагированию на угрозы, исходящие от Северной Кореи, выразили в телефонной беседе президент США Джозеф Байден и победивший на выборах в Южной Корее Юн Сок Ёль. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Белого дома.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

Американский лидер поздравил Юн Сок Ёля с победой на выборах главы государства и заверил, что США привержены «обороне Республики Корея». Кроме того, Байден выразил готовность к углублению двустороннего сотрудничества для совместного преодоления глобальных вызовов, включая изменение климата, пандемию COVID-19 и цепочки поставок.

Также лидеры США и Южной Кореи обязались поддерживать «тесную координацию в вопросе реагирования на угрозы, связанные с ракетной и ядерной программой Северной Кореи».

В документе отмечается, что США и Южная Корея подтвердили прочность альянса двух стран, который является залогом «мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Южной Корее состоялись выборы президента страны. Победу на них одержал кандидат от оппозиционной партии «Гражданская сила» Юн Сок Ёль.