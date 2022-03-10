Пекин, 10 марта 2022, 07:05 — REGNUM Китай и группа стран призвали орган ООН по правам человека продолжать следить за нарушением прав детей в центрах временного размещения нелегальных мигрантов в некоторых странах мира, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.
Выступая с совместным заявлением от имени группы стран на продолжающейся 49-й сессии Совета по правам человека, министр представительства Китая при ООН в Женеве Цзян Дуань заявил, что мир по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами в области защиты прав детей, включая нарушение прав детей в центрах содержания иммигрантов.
В некоторых странах, отметил Цзян, центры размещения иммигрантов находятся в ведении частных учреждений, где совершаются широко распространенные случаи жестокого обращения и насилия в отношении детей.
Он настоятельно призвал соответствующие страны немедленно прекратить нарушения прав человека в центрах размещения иммигрантов, прекратить разлучение семей, запретить частным учреждениям управлять центрами размещения и привлечь виновных к ответственности.