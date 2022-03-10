Пекин, 10 марта, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Китай и группа стран призвали орган ООН по правам человека продолжать следить за нарушением прав детей в центрах временного размещения нелегальных мигрантов в некоторых странах мира, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Выступая с совместным заявлением от имени группы стран на продолжающейся 49-й сессии Совета по правам человека, министр представительства Китая при ООН в Женеве Цзян Дуань заявил, что мир по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами в области защиты прав детей, включая нарушение прав детей в центрах содержания иммигрантов.

«В некоторых странах дети-мигранты содержатся в центрах временного размещения нелегальных мигрантов в течение длительного периода времени, где условия являются плачевными, а права детей-мигрантов серьезно нарушаются. Мы особенно обеспокоены тем, что в некоторых странах детей-мигрантов насильно забирали у родителей, многие в конечном итоге теряли связь со своими родителями и семьями, что привело к серьезным человеческим трагедиям», — отметил он.

В некоторых странах, отметил Цзян, центры размещения иммигрантов находятся в ведении частных учреждений, где совершаются широко распространенные случаи жестокого обращения и насилия в отношении детей.

Он настоятельно призвал соответствующие страны немедленно прекратить нарушения прав человека в центрах размещения иммигрантов, прекратить разлучение семей, запретить частным учреждениям управлять центрами размещения и привлечь виновных к ответственности.