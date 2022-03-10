Курильск, Сахалинская область, 10 марта, 2022, 07:03 — ИА Регнум. Дислоцированные на Курильских островах подразделения ЗРК С-300В4 Восточного военного округа (ВВО) провели плановую тренировку по ПВО — отражению авианалёта условного противника. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба ВВО на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru ПУ ЗРС С-300В

пресс-служба ВВО «В ходе тренировки дежурные силы по противовоздушной обороне (ПВО) получили информацию о нарушении воздушных границ России группой летательных аппаратов условного противника, после чего расчёты зенитных ракетных систем С-300В4 выполнили поиск, опознавание и сопровождение воздушных целей, которые имитировали авианалёт «противника»

В ходе тренировки расчёты ЗРК С-300В4 выполнили учебный обстрел вошедших в зону поражения «нескольких десятков воздушных целей», по результатам которого все они были успешно «уничтожены». Также расчёты комплексов отработали оперативный обмен данными внутри единой системы противовоздушной обороны округа.

Напомним, С-300В4 является единственной в мире системой ПВО, которая в состоянии эффективно противодействовать баллистическим ракетам.

Как сообщало ИА REGNUM, российскими войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

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