Оренбург, 10 марта, 2022, 07:02 — ИА Регнум. В Оренбурге инфекционная больница привлечена к административной ответственности. Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба Центрального райсуда города.

Fas.gov.ru Штраф

В ходе проверки Роспотребнадзор выявил проведение дезинсекции в присутствии в отдалении пациентов с коронавирусной инфекцией. Было использовано инсектоакарицидное средство «БУХач, колотушка насекомых». После его применения обработанными помещениями нельзя пользоваться до их уборки, которую проводят не ранее, чем через сутки после дезинсекции, но не позднее, чем за 3 часа до использования объекта по назначению.

В суде представитель медучреждения вину клиники не признала и указала на то, что была проведена санитарная обработка отделения в присутствии пациентов сотрудниками компании (третьего лица), занимающейся дезинсекцией, на основании заключенного договора.

Суд посчитал, что юридическое лицо не предприняло мер для соблюдения требований нормативных актов, не провело соответствующую проверку наличия пациентов в боксах перед проведением дезинсекции. Больнице назначен штраф в размере 100 тыс. рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.