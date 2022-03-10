Тюмень, , 07:02 — REGNUM В тюменских городах Тобольске, Ишиме и Голышманово ученики начальных классов первой смены остались дома из-за морозов. Об этом сообщают администрации вышеуказанных городов.

Мороз (сс) Free-Photos

А в тюменском городе Ялуторовске остались дома учащиеся 1−9 классов первой смены. Во вторую смену учатся все школьники тюменской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозу синоптиков температура атмосферного воздуха до — 30 °C продержится в некоторых районах Тюменской области до 12 марта.

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