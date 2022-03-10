Чита, 10 марта, 2022, 07:01 — ИА Регнум. Правительство Забайкалья по нормативному плану 2022 года намерено построить квартиры для 247 сирот. Подробности с совещания, где обсуждался данный вопрос, сообщает пресс-служба правительства региона.

image4you Жилье

Глава края Александр Осипов отметил, что сейчас необходим еженедельный контроль выполнения работ по обеспечению жильем социальных категорий граждан, а особенно, детей-сирот.

«Необходимо изучить возможности каждого застройщика, есть ли у него мощности для строительства запланированных домов. Обращаю ваше внимание, со всеми застройщиками, кто нарушает сроки, необходимо расторгать договоры. Если вы сделаете это в марте, то у нас будет время выполнить все работы в срок», — уточнил губернатор

По словам вице-премьера правительства Забайкальского края Алексея Кошелева, для обеспечения детей-сирот квартирами запланировано строительство девятиквартирных домов в районах края и одного многоквартирного дома в Чите.

«Застройщики материалами обеспечены, большинство контрактов мы заключили. Сейчас активно ведутся работы в Балее, Борзе и Чите», — сказал вице-премьер.

Также было отмечено, что часть квартир будет приобретена на вторичном рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года отмечалось, что прокуратура Забайкальского края через суд обязала органы власти обеспечить сохранность и отремонтировать жилье детей-сирот в Тунгокоченском районе.

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