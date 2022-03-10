Приштина, Сербия, 10 марта, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 9 марта сообщил, что его много раз отложенный визит в США состоится уже этой весной и продлится 10 дней.

Arianit Альбин Курти

Ранее, как сообщало албанское новостное агентство Telegrafi, политик обещал провести визит США в начале в ноябре, затем в январе. То, что политика не принимают в США, расценивают как признак подозрительности Вашингтона в отношении Курти.

По словам Курти, если в Европу можно поехать на два дня, то США — большая страна, поэтому визит должен быть долгим. Заявление было сделано политиком в ходе пресс-конференции, посвященной субвенциям фермерам на оплату энергоносителей.

Напомним, в ноябре Косово в удаленном формате приняло участие в саммите демократий, организованном президентом США Джозефом Байденом.