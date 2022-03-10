Тегеран, 10 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. 9 марта заместитель постоянного представителя Ирана при международных организациях Мохаммад Реза Геби заявил, что недавний доклад генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси показывает, что в решении многих вопросов достигнут очевидный прогресс. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Геби выступил с комментариями на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в австрийской столице, на котором, среди прочего, обсуждалось выполнение Соглашения о гарантиях ДНЯО в Иране.

Он отметил, что Иран, как участник Международного договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), был и будет привержен выполнению своих обязательств по Соглашению о всеобъемлющих гарантиях (CSA).

Иранский дипломат выразил удовлетворение тем, что сотрудничество между его страной и МАГАТЭ принесло свои плоды. Он также сослался на совместное заявление от 5 марта и отметил, что это заявление демонстрирует уважение Тегерана к атомному органу ООН и его решимость сотрудничать с агентством.

Геби заявил, что МАГАТЭ также должно сохранять беспристрастность, действовать профессионально и независимо. По его мнению, Иран и агентство должны подготовиться к новой главе сотрудничества, как только продолжающиеся переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года успешно завершатся.