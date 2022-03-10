Тегеран, 10 марта, 2022, 08:20 — ИА Регнум. 9 марта заместитель министра иностранных дел Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что страна придает большое значение укреплению и расширению экономических связей с различными странами по всему миру. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Сафари подчеркнул, что Иран выступает за многосторонний подход в своей экономической дипломатии, особенно с соседними странами, среди которых Азербайджанская Республика имеет особый статус.

Касаясь восстановления рейсов Тегеран-Баку, он отметил, что 15-е заседание Совместной ирано-азербайджанской экономической комиссии является подходящей возможностью для двух стран достичь всеобъемлющих соглашений, в том числе в области транзита, транспорта, торговли, технических и инженерных услуг, туризма, сельского хозяйства и многих других областях, которые откроют новую главу в двусторонних экономических связях двух государств.

Сафари тем временем сослался на подписание ряда контрактов на строительные проекты в Азербайджанской Республике иранскими инжиниринговыми фирмами, выразив надежду, что иранские компании продемонстрируют свои возможности в реализации крупных проектов.