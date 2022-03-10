Тегеран, 10 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. 9 марта министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми объявил о подписании меморандума о взаимопонимании по транзиту азербайджанских граждан через иранскую территорию. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Гасеми сделал это замечание перед отъездом в Азербайджан, где он должен принять участие в 15-м заседании Объединенного экономического комитета.

Он отметил, что меморандум о взаимопонимании будет подписан во время его поездки в Баку, и пояснил, что документ позволяет азербайджанскому народу использовать иранскую территорию для поездок в Нахичевань.

Иранский министр также сообщил, что во время своей поездки он обсудит несколько проектов, которые азербайджанская сторона согласилась запустить совместно с Ираном. Другие темы для обсуждения, по словам иранского чиновника, будут касаться энергетики, сельского хозяйства и промышленности.