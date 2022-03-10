Тегеран, , 08:21 — REGNUM 9 марта президент Ирана Ибрагим Раиси опубликовал торжественное послание, в котором поздравил нового президента Армении Ваагна Хачатуряна с назначением на данный пост. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ибрагим Раиси Mehr News Agency

В своем поздравительном послании президент Ирана упомянул о трех десятилетиях сердечных отношений между Ираном и Арменией, которые, по его словам, проложат путь для дальнейшего расширения двусторонних связей, чтобы помочь удовлетворить интересы обеих стран, а также укрепить мир, безопасность и стабильность в регионе.

Раиси выразил надежду, что обе страны воспользуются прошлым опытом, чтобы стать свидетелями новой главы в двусторонних отношениях. Он также подтвердил готовность Тегерана расширять сотрудничество во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Парламент Армении в ходе второго тура избрал Ваагна Хачатуряна президентом республики. Как передает Mehr News, во втором туре закрытого голосования участвовал 71 депутат.