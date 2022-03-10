Тегеран, , 08:23 — REGNUM 9 марта министр культуры и исламского просвещения Ирана Мохаммад Мехди Эсмаили заявил во время встречи с послом Италии в Тегеране, что две страны имеют давние отношения, в связи с чем должны расширять культурное сотрудничество. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Эсмаили подчеркнул значимость расширения культурных связей между Ираном и Италией и выразил готовность Тегерана к сотрудничеству с Римом в этом отношении.

Он отметил, что министерство культуры и исламского просвещения Ирана готово подписать меморандум о культурном сотрудничестве с Италией, заявив, что обмен деятелями культуры познакомит народы обеих стран с иранской и итальянской цивилизациями.

Министр культуры предложил отмечать культурные дни и недели в Иране и Италии, подчеркнув, что Тегеран приветствовал бы проведение в Италии выставки Экспо-2030.

Посол Италии в Иране Джузеппе Перроне поддержал мнение Эсмаили о необходимости расширения культурных связей между Ираном и Италией. Он поблагодарил за сотрудничество и поддержку, оказанные культурными организациями Ирана, в частности министерством культуры и исламского просвещения.