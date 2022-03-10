Тегеран, , 08:25 — REGNUM Доля нефтяной промышленности в экономике Ирана составляет 50 процентов. Таким образом, отрасль может изменить текущую экономическую ситуацию, считает иранский эксперт. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 9 марта.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Мехди Садеги Шахдани, профессор экономики и руководитель Аналитического центра по нефти и энергетике, заявил: «Аналитический центр планирует открыть новую главу в области нефти, газа, нефтехимии и энергетики».

Шахдани далее отметил, что одна из проблем нефтяной промышленности заключается в том, что экономическая система Ирана не находится в гармонии с отраслью.

Ссылаясь на тот факт, что иранский финансовый сектор предоставляет нефтяной промышленности кредиты, которые номинально составляют 19% годовых, однако в реальности составляют целых 27% годовых, он отметил, что такая проблема не позволяет нефтяной промышленности нормально расти.

«Экономическая система Исламской Республики должна поддерживать конструктивное взаимодействие с нефтяной промышленностью, поскольку отрасль способна улучшить экономическую ситуацию в стране», — утверждает профессор.

«Усилия по искоренению бедности в Исламской Республике требуют финансовых ресурсов», — подчеркнул он, отметив, что энергетический сектор может сыграть ключевую роль в достижении этой цели.