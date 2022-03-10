Париж, 10 марта, 2022, 06:49 — ИА Регнум. Ситуацию в Нагорном Карабахе обсудили премьер-министр Армении Никол Пашинян и председатель Евросовета Шарль Мишель в ходе неформальной встречи в Париже. Об этом 9 марта сообщает пресс-служба правительства Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пашинян и Мишель обсудили ряд вопросов, касающихся сотрудничества Армении с Евросоюзом. В том числе была затронута ситуация, сложившаяся вокруг Нагорного Карабаха. Премьер-министр Армении представил информацию о текущем положении дел на армяно-азербайджанской границе и в самом Нагорном Карабахе.

В частности, Пашинян назвал недопустимыми провокационные действия Азербайджана в последние дни в регионе.

Кроме того, собеседниками обменялись замечаниями о процессах, происходящих в последнее время на международной арене.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Армении Пашинян прибыл во Францию с рабочим визитом, где у него намечена встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном.