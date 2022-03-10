Тирана, 10 марта, 2022, 07:12 — ИА Регнум. По всей территории Албании 9 марта прокатилась волна протестов против повышения цен на нефть, пшеницу и масло.

godo godaj Протесты в Албании

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, первый протест состоялся в Шкодре, где протестующие заблокировали мост грузовиками. 9 марта цена на нефть в Албании поднялась до рекордного уровня 2 евро за литр.

В столице, Тиране прошла крупная акция протеста — тысячи граждан вышли на улицу и потребовали от правительства интервенций с целью сдержать «сумасшедший» рост цен на энергоносители и другие товары. Протестующие двигались от здания правительства к крупнейшим перекресткам, перекрывая их.

Изначально полицейские не препятствовали протестующим и сформировали объездные коридоры, однако затем произошло столкновение между полицейскими и протестующими, несколько человек были задержаны, а акция разогнана.

Следующий крупный протест назначен на субботу, 12 марта.