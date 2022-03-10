Тегеран, 10 марта, 2022, 09:48 — ИА Регнум. 9 марта секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Али Шамхани и его узбекский коллега Виктор Махмудов подписали документ о создании совместной комиссии по безопасности. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Tasnim News Agency Али Шамхани

Ожидается, что соответствующий документ проложит новый путь Тегерану и Ташкенту в борьбе с терроризмом, экстремизмом, контрабандой наркотиков и другими организованными преступлениями.

На основе этого документа обе страны запускают широкий спектр сотрудничества в области разведки и безопасности.

Ранее Шамхани в сообщении в твиттере заявил: «Активизация регионального потенциала для создания прочной стабильности считается необходимым условием для развития и продвижения регионального сотрудничества при 13-й иранской администрации. Создание совместной комиссии по безопасности между Ираном и Узбекистаном является решающим шагом в этом направлении».