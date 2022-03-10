Орск, Оренбургская область, , 06:46 — REGNUM В Оренбургской области жительница города Орска оказалась на скамье подсудимых из-за приобретённых в Казахстане таблеток для похудения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Самарской таможни.

Суд Cleper.ru

Женщина была задержана таможенниками. При орчанке была посылка, в которой находилось десять коробок препарата, содержащего сильнодействующее вещество сибутрамин. Женщина пояснила, что приобрела таблетка через интернет в Казахстане для личного пользования, чтобы похудеть. Ранее она уже заказывала подобные товары, но результатов не увидела и решила приобрести новый.

«О преступной составляющей при заказе товара гражданка знала. Сотрудники таможни ранее уже предупреждали ее о запрете приобретения препаратов, содержащих сильнодействующие вещества», — сказали в таможне. Суд приговорил орчанку к трём годам лишения свободы условно.