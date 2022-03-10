Тегеран, , 09:16 — REGNUM 9 марта представитель министерства иностранных дел Ирана осудил ракетный обстрел Израилем окрестностей Дамаска, что привело к гибели двух представителей иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Саид Хатибзаде выразил сочувствие в связи с мученической смертью двух представителей иранского военного формирования. «Такая преступная деятельность коренится в характере режима агрессии, оккупации и террора», — отметил пресс-секретарь.

Хатибзаде далее подчеркнул, что безрассудный шаг «израильского режима» не останется без ответа.

Описывая Израиль как страну, которая привыкла убивать детей, пресс-секретарь заявил, что одной из целей Оси сопротивления в регионе является привлечение этого режима к ответственности за его бесчеловечные преступления.

Ранее управление по связям с общественностью КСИР объявило, что двое военных стали жертвами преступного ракетного обстрела, совершенного Израилем в окрестностях сирийской столицы.