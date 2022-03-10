Пекин, , 06:46 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 73 пункта до 6,3105 юаня за доллар США, сообщает 10 марта агентство Синьхуа.

Согласно Китайской системе торговли иностранной валютой, на спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% относительно центрального паритетного курса на каждый торговый день.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенном значении цен, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

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