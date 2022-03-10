Тегеран, , 11:45 — REGNUM 9 марта представитель Ирана при организациях, базирующихся в Вене, заявил, что если Соединенные Штаты и страны, подписавшие ядерную сделку 2015 года, проявят добросовестность и примут политические решения, тогда будет проложен путь к успешному завершению переговоров в Вене. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Мохаммад Реза Габи выступил перед Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), говоря о проверке и надзоре за осуществлением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Что касается лишения Исламской Республики ее прав в соответствии с СВПД после выхода США из сделки и оказания так называемого максимального давления на Иран, Габи отметил:

«Бездействие Eвротройки (Великобритании, Франции и Германии), а также Европейского союза по выполнению своих обязательств по ядерному соглашению, а также по возмещению ущерба за нарушение резолюции 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций США привело к сокращению Тегераном своих обязательств на основании статей 26 и 36».

Он также подчеркнул: «Исламская Республика всегда заявляла, что вернется к своим обязательствам по СВПД, если другие стороны полностью выполнят свои обещания.