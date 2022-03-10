Кемерово, , 06:44 — REGNUM Житель Кемеровской области признан виновным в насильственных преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней соседки. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Педофил

Установлено, что в августе и ноябре 2020 года 25-летний кузбассовец завёл несовершеннолетнюю девочку-соседку в надворную постройку и изнасиловал её. Девочка обо всём рассказала родственникам, которые обратились в правоохранительные органы. Обвиняемого задержали. Вину он не признал, но следствием были собраны неопровержимые доказательства его причастности к преступлению. Ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым. Потерпевшей также провели психолого-психиатрическую экспертизу, которая подтвердила беспомощность состояния девочки в момент преступления.

Суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима.