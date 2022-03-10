Шэньчжэнь, Китай, 10 марта, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Банк Ping An Bank, зарегистрированный в Шэньчжэне и контролируемый компанией Ping An Insurance, в 2021 году увеличил чистую прибыль на 25,6% в годовом исчислении, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

В своем годовом отчете, поданном на Шэньчжэньскую фондовую биржу 9 марта, кредитор сообщил, что в прошлом году он заработал более 36,3 млрд юаней (около $5,7 млрд) чистой прибыли. Между тем, его выручка выросла на 10,3% в годовом исчислении и составила почти 169,4 млрд юаней.

К концу 2021 года коэффициент просроченных кредитов банка составил 1,02%, что на 0,16 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Его совокупные активы к концу декабря достигли более 4,92 трлн юаней, что на 10,1% больше, чем в конце 2020 года, отмечается в годовом отчете.