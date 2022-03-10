Тверь, 10 марта, 2022, 06:40 — ИА Регнум. Арбитраж Тверской области утвердил мировое соглашение в рамках банкротного иска к АО «Тверской комбинат строительных материалов № 2». Ответчик признал наличие долга перед поставщиком газа в размере 104,6 млн рублей и обязался выплатить его в установленные сроки, передаёт ИА REGNUM.

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Изначально иск был подан в связи с долгом 130 млн рублей, но в мировом соглашении фигурирует сумма 104 609 931 рубль 74 копейки, из которых основной долг — 103 784 862 рубля 11 копеек, пени — 818 тыс. рублей. Задолженность возникла по договору поставки газа от 2012 года, заключенному с ООО «Газпром межрегионгаз Тверь».

Напомним, дело слушалось с сентября 2021 года.