Тайбэй, 10 марта, 2022, 06:38 — ИА Регнум. Индекс потребительских цен Тайваня (CPI), основной показатель инфляции, вырос на 2,36% в годовом исчислении в феврале, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

(сс) 總統府 Глава Демократической прогрессивной партии Тайваня Цай Инвэнь

Данный показатель превышал двухпроцентную линию предупреждения об инфляции в течение семи месяцев подряд, согласно данным, опубликованным статистическим агентством острова.

Агентство объяснило рост индекса потребительских цен главным образом повышением цен на нефть на международном рынке, а также ростом цен на фрукты, овощи, ресторанную еду, мясо, авиабилеты и аренду.

Потребительские расходы на продукты питания показали самый высокий темп роста на 5,29% в годовом исчислении в феврале.