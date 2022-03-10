Ла-Пас, 10 марта 2022, 06:37 — REGNUM Украинские нацисты убили несколько тысяч пророссийских граждан Украины, что является преступлением против человечности. Об этом заявил бывший президент Боливии Эво Моралес.

Эво Моралес
Эво Моралес
Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Есть еще расизм, национализм. С 2014 года на Украине погибли 14 тысяч человек. Убили пророссийских граждан. Это преступление против человечности. Где СМИ, осуждающие эти факты?», — цитирует его РИА Новости.

Моралес добавил, что причиной обострения на Украине стала агрессивная политика экспансии со стороны НАТО и США. По его словам, таким образом Вашингтон пытался окружить Россию враждебными государствами. При этом, считает Моралес, западные СМИ проявляют лицемерие, когда умалчивают о гибели людей от рук украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эво Моралес назвал Соединенные Штаты страной с двойными стандартами. По его мнению, разговоры Вашингтона о свободе происходят на фоне увеличения продаж оружия и расширения НАТО.