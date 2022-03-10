Благовещенск, 10 марта, 2022, 06:36 — ИА Регнум. Военнослужащие дислоцированного в Амурской области соединения дальней авиации ВКС России, включая лётный состав, выполнили на полигоне стрельбы из штатного оружия. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны России Стратегические бомбардировщики Ту-95 дальней авиации ВКС России

пресс-служба Минобороны РФ «Личный состав отработал на практике стрельбу по заданным целям из автомата Калашникова и пистолета Макарова».

Перед началом занятий с военнослужащими был проведён инструктаж по обеспечению безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, а также отработан каждый элемент комплекса стрелковых мероприятий. Военнослужащие также сдали нормативы по неполной разборке, сборке автомата АК-74 и пистолета Макарова, а также по снаряжению их магазинов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Армении прошли учения для снайперов дислоцированной в республике военной базы Южного военного округа Вооружённых сил России.