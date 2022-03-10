Челябинск, 10 марта, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Представителям строительной отрасли не нужно гоняться за курсом доллара, важно переходить на отечественные материалы. Об этом на совещании с ними заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

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Он отметил, что в нынешних условиях нужно пересмотреть все проекты, в которых применяется импортная составляющая. Одним из ключевых вопросов является недопущение необоснованного подорожания материалов и в целом стройки.

Он отметил, что это общая позиция и руководства региона, и прокуратуры, и ФАС. По его словам, текущую ситуацию все прекрасно понимают. «Но за курсом доллара бежать не нужно, мы догонять не собираемся, ориентируемся на отечественное», — сказал чиновник. И добавил, что это тот основной подход, который сейчас есть.