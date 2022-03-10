Тайбэй, 10 марта, 2022, 06:33 — ИА Регнум. В морских водах близ Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,1, сообщает 9 марта агентство Синьхуа.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в водах близ уезда Тайтун на востоке Тайваня в 20:22 по пекинскому времени 9 марта, сообщил Сейсмологический центр Китая (CENC).

Эпицентр толчков находился по координатам 23,21 градуса северной широты и 121,58 градуса восточной долготы, а очаг залегал на глубине 30 км, сообщили в CENC.