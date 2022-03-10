Скопье, 10 марта, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Правительство Северной Македонии 9 марта одобрило пакет из 26 мер по повышению уровня жизни и ликвидности компаний в условиях роста цен.

Diego Delso Скопье, всадники Северная Македония

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, также были одобрены меры по поддержке предприятий Банком развития Северной Македонии. Принятые меры включают снижение до нуля налога на добавочную стоимость (НДС) на продукты питания в период с апреля на июнь, выдача 35 тысячам граждан выплат на еду в размере 1000 денаров на три месяца (около 2500 рублей), снижение налога на электроэнергию для домохозяйств до конца года, дополнительные выплаты пенсионерам в размере 1000 денаров и другие.

Реализация этих мер обойдется бюджету в 500 млн евро. Будут внесены изменения в законодательство об акцизах и НДС.