Кемерово, 10 марта, 2022, 06:27 — ИА Регнум. На сайте правительства Кемеровской области опубликовано распоряжение о создании штаба по обеспечению комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения. Его возглавил губернатор региона Сергей Цивилёв, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Кузбасс

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По мнению властей, создание штаба поможет наладить работу экономики в сложный период санкционного давления и защитить жителей региона от связанных с ним рисков.

Отмечается, что заседания будут проходить по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.