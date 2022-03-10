Лысьва, Пермский край, , 08:35 — REGNUM На территории ДНР в ходе специальной военной операции погиб уроженец города Лысьвы Пермского края Виталий Габтуллин. Он представлен к государственной награде. Об этом на своей странице в соцсети «В Контакте» сообщает администрация Лысьвенского городского округа.

Сообщение администрации города Лысьвы Скриншот со страницы соцсети «В Контакте»

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Лысьвенца не стало 3 марта 2022 года. За мужество и героизм, проявленные в ходе специальной операции, Виталий Габтуллин награжден Орденом Мужества.

Администрация Лысьвенского округа выражает искренние соболезнования родственникам погибшего. По словам командира войсковой части: «Виталий проявил преданность Родине, верность военной присяге. В боевой обстановке проявил высокие качества воина».

Напомним, с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите населения Донбасса