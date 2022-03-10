Москва, 10 марта, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Очень холодные, морозные ночи ожидаются в конце рабочей недели в Москве и Подмосковье. Об этом 9 марта рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

burs70 Мороз

Специалист уточнил, что благодаря антициклону и сохраняющемуся стойкому северо-восточному ветру в Москве и Подмосковье ночи на 11 и 12 марта будут аномально холодными. В эти две ночи, завершаю рабочую неделю, в Москве будет наблюдаться температура −12…−16 градусов, в Московской области мороз будет достигать — 19 градусов.

При этом днём тоже будут сохраняться отрицательные температуры, термометр покажет −1…−5 градусов. Среднесуточная аномалия 10 марта составит — 6 градусов, а 11 марта — 4 градуса.

Вильфанд уточнил, что примерно такая же погода будет характерна в конце рабочей недели и для Центрального федерального округа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Москве и Подмосковье был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.