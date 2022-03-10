История вопроса

Международный форум «Технопром», который ежегодно проводится в Новосибирске, - одно из крупнейших технологических мероприятий России. В его задачи входит продвижение отечественных научных разработок и инноваций. Деловая программа форума включает в себя несколько десятков мероприятий по таким направлениям как технологическая политика, наука и технологии, лидерство и партнерство, территории роста, финансовые модели, инновации в медицине и образовании. В 2018 году мероприятия форума посетили более 7,8 тысяч человек из 19 стран, по итогам было заключено 49 соглашений мирового и федерального уровня. Главным событием «Технопрома-2018» стал визит президента России Владимира Путина. Тогда же губернатор Новосибирской области Андрей Травников доложил президенту РФ о начавшейся в регионе работе над проектом «Академгородок 2.0». В 2019 году проведение форума запланировано на сентябрь. Он пройдёт в седьмой раз.