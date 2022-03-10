Новосибирск, 10 марта, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о проведении в Новосибирске IX международного форума технологического развития «Технопром» в 2022 году. Основными темами мероприятия станут технологический суверенитет и устойчивое развитие России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM «Технопром-2018»

«Сегодня, когда мы столкнулись с целым рядом санкций, именно вопросы технологического суверенитета и безопасности становятся приоритетами обсуждения на площадке «Технопрома», — прокомментировала заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. — Наша задача — определить узкие места в технологических цепочках, связанных с потенциальными внешними рисками, определить технологические цепочки, которые сегодня уже есть у России во многих областях, и именно «Технопром» становится площадкой, где будут представлены новейшие технологические разработки для ликвидации тех разрывов, с которыми мы, возможно, будем сталкиваться».

Согласно распоряжению, «Технопром» будет проводиться ежегодно.